Ausgabe Dezember 2016

R: Pedro Almodóvar; VÖ: 5. 12., FSK: 6

Die junge Witwe Julieta lebt mit ihrer Tochter Antía in Madrid. Beide trauern im Stillen über den Verlust von Julietas Mann Xoan, Antías Vater. Aber manchmal steht der Schmerz zwischen den Menschen, statt sie zu vereinen. An ihrem 18. Geburtstag verlässt Antía ihre Mutter ohne ein Wort der Erklärung. Julieta versucht alles, um sie zu finden. Mit der Suche nach Antworten beginnt Julietas intensive und emotionale Reise in die letzten 30 Jahre ihres Lebens.

