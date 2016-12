Night of the Proms 2016

Ausgabe Dezember 2016

2. + 3.12., jeweils 20h, Lanxess-Arena, 0221-28 01 (KölnTicket), 29,50-84,50€

Bei der 23. deutschen Ausgabe des Klassik-Pop-Events setzen die Veranstalter wieder auf eine große musikalische Bandbreite: Die Simple Minds sind seit Ende der 1970er-Jahre im Musikbusiness und haben nicht nur 2002 während ihres Auftrittes bei „Night of the Proms“ gezeigt, dass sie zu den ganz Großen im New-Wave- und Rock-Bereich zählen. Ronan Keating hat mit Liedern wie „When You Say Nothing At All“, „Life Is a Rollercoaster“ und „Father and Son“ Klassiker des Pop geschaffen. Die Britin Natasha Bedingfield überzeugt nicht nur durch ihre tolle Stimme, sondern auch durch ihr atemberaubendes Charisma. Den Platz des „Local Heroes“ übernimmt keine Geringere als Stefanie Heinzmann. Als Klassiksolisten sind dieses Mal Time for Three mit dabei und der Musiker John Miles darf bei der diesjährigen Ausgabe natürlich auch nicht fehlen. Gemeinsam mit dem Sinfonieorchester Il Novecento und dem Chor Fine Fleur werden die Künstler ihre Hits in einem neuen sinfonischen Gewand präsentieren. Die musikalische Leitung übernimmt die Dirigentin Alexandra Arrieche.

