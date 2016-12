Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt

Ausgabe Dezember 2016

D 2016, R: Wolfgang Groos

Das junge Erfindergenie Tobbi Findteisen trifft auf den gutmütigen Roboter Robbi, der nach einer Bruchlandung seines Raumschiffes auf der Erde notgelandet ist, dabei aber von seinen Eltern getrennt wurde. Mit dem von beiden entwickelten Multifunktionsfahrzeug Fliewatüüt nehmen sie die Suche auf. Gleichzeitig versuchen finstere Gestalten, Robbi in ihren Besitz zu bringen. Der Kinderfilmklassiker aus dem Fernsehen wurde modernisiert und sorgt in der neuen Kinofassung für kurzweilige Unterhaltung, die allerdings arg simpel ausfällt und sich an die jüngsten Kinogänger richtet.

