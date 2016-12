Ausgabe Dezember 2016

Mitsing-Großereignis wird zur Tradition

Nach einem überwältigenden Auftakt 2015 mit mehr als 30.000 mitsingenden Besuchern findet 2016 am Tag vor Heiligabend die zweite Auflage des größten Weihnachtschor-Singens in Köln statt. Rund 40.000 Kölner werden erwartet. Köln, 2. Dezember 2016 – Beim zweiten Mal ist es Tradition, beim dritten Mal Brauchtum, so sagt eine bekannte Volksweisheit. Und so ließ der umwerfende Erfolg im letzten Jahr bereits erahnen, dass es sich auch 2016 viele tausend Kölner nicht nehmen lassen werden, am 23. Dezember 2016 zum gemeinsamen – nun traditionellen – Weihnachtsliedersingen in das RheinEnergieSTADION zu pilgern. Neben zahlreichen prominenten Sängern und Musikern stehen auf der legendären Südtribüne außerdem die tonangebenden Chöre, die Michael Kokott, der musikalische Leiter dieses verbindenden Großereignisses, zusammenführt und dirigiert.

Unter ihnen befinden sich Kinderchöre, Jugendchöre, Erwachsenenchöre, Gospelchöre, Frauenchöre, Männerchöre und Seniorenchöre aus Köln und Umgebung. Gemeinsam mit dem Stadionpublikum intonieren sie während des etwa zweistündigen Programms Weihnachtslieder zum Mitsingen – von Bach bis Brings, von Rolf Zuckowski bis John Lennon. „Das gesamte RheinEnergieSTADION ist bis auf einige wenige Steh- sowie Logenplätze ausverkauft“, so Ralf Becker, Geschäftsführer der LiveKon GmbH. „Man kann sich die Gänsehautatmosphäre regelrecht vorstellen, die das gemeinsame Singen und die vielen tausend Lichter hervorrufen werden. ‚Loss mer Weihnachtsleeder singe‘ wird für alle Kölner ein richtiges Vor-Weihnachtsfest.“ Dieses Vergnügen lassen sich auch viele Kölner Sänger und Musiker nicht entgehen. 2016 werden unter anderem Wolfgang Niedecken, Stefan Knittler, Henning Krautmacher und Janus Fröhlich (Höhner), Peter Brings, „Bömmel“ Lückerath und Kafi Biermann (Black Fööss) sowie Björn Heuser erwartet.

