Berni Mayer: Rosalie

Ausgabe Dezember 2016

Roman, DuMont Buchverlag, 270 Seiten, 20€

Großstädter, die in einer Kleinstadt oder auf dem Dorf aufgewachsen sind, kennen das: Jedes Mal, wenn man die alte Heimat besucht, kämpfen verklärt-romantische Jugenderinnerungen mit dem Gefühl provinzieller Enge. Das dürfte auch Autor Berni Mayer so gehen, der heute in Berlin lebt, aber in der bayerischen Provinz geboren wurde. So kann man vermuten, dass zwischen ihm und seinem Protagonisten Parallelen bestehen. Bei der unheilvollen Geschichte von dessen Jugendliebe dürfte es sich aber um reine Fiktion handeln. -da

