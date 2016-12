Ausgabe Dezember 2016

3. bis 5. November 2017, 18.30h (3.11.), 14h & 18h (4.11.), 12h & 16h (5.11.), LANXESS-arena

Das Publikum kann sich auf non-stop Spaß einstellen, wenn vier der beliebtesten Disney-Geschichten in „Disney on Ice – Fantastische Abenteuer“ vom 3. bis 5. November 2017 in der Kölner LANXESS-arena gastieren. Die Fans erwartet eine glanzvolle Welt des Zaubers von Disney live auf dem Eis, in der Lightning McQueen, Mater und das Team von „Disney●Pixar’s Cars“ mit rasanten Stunts und Wettrennen über das Eis rasen wie man es bisher nicht erlebt hat. Szenen aus „Arielle, die Meerjungfrau“ bringen zum Staunen, wenn Arielle in ihr Unterwasserreich eintaucht. Buzz Lightyear, Woody, Jessie und die anderen Favoriten aus der „Toy Story“-Bande erleben die waghalsigsten Abenteuer aus „Disney●Pixar’s Toy Story 3“, indem sie aus der Kindertagesstätte Sunnyside ausbrechen und in der Stadt den Ton angeben! Außerdem werden die Zuschauer in die winterliche Welt von Arendelle eingeladen, um die Schwestern Anna und Elsa aus dem BAFTA und Academy Award® ausgezeichneten und erfolgreichstem Animationsfilm aller Zeiten, Disney’s „Die Eiskönigin – Völlig Unverfroren“, zu besuchen. Die großen und kleinen Fans begleiten Anna, wenn sie sich auf ihre spannende Reise begibt und gemeinsam mit dem lustigen Schneemann Olaf und dem Einsiedler Kristoff ihre Schwester Elsa sucht, deren Zauberkräfte Arendelle in einem ewigen Winter gefangen halten. Von heißen Reifen bis hin zu brandenden Wellen und zu eisigen Wunderwelten bis jenseits des Horizonts erlebt das Publikum die schönsten Disney-Momente für die ganze Familie in „Disney on Ice – Fantastische Abenteuer“.

