„Poldi“ mit eigener Köln-Hymne

Ausgabe Dezember 2016

Zusammen mit Cat Ballou und Mo-Torres entstand „Liebe deine Stadt“

Es gibt wieder was für die Seele! Mo-Torres, Cat Ballou & Lukas Podolski haben mit „Liebe deine Stadt“ einen einzigartigen und gefühlvollen kölschen Herzblut-Mix kreiert, der am 2. Dezember veröffentlicht wurde. Die Idee zum Song kam Lukas Podolski in seiner Wahlheimat Istanbul. Ob München, London oder auch Mailand – Lukas ist schon viel auf der Welt rumgekommen.

Doch immer hat er Kölner getroffen, denen diese besonders starke Verbindung zu ihrer Heimatstadt anzumerken war. Das war der Moment, in dem er entschieden hat, eine eigene „coole und frische Köln-Hymne“ zu kreieren. Kennengelernt haben sich Lukas und Rapper Mo-Torres schließlich bei ihrem Barbier in der Kyffhäuserstraße. Die Chemie stimmte sofort und mit Cat Ballou haben die Jungs dann schnell das fehlende Mosaiksteinchen zum perfekten Köln-Song gefunden.

