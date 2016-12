Ausgabe Dezember 2016

Hahnenstr. 37 (Innenstadt), Tel. 60 60 89 99, Ö: Mo-Sa 11.30-24h, So 12-24h, www.ash-steakhouse.de

Zünftiges American Steakhouse, ein paar Besonderheiten gibt es aber doch. So versteht sich das Konzept als Reminiszenz an die „Supper Clubs“ im Amerika der 20er Jahre. Man kann nicht nur authentische Steaks, Burger und Spareribs ordern – gerne auch in größerer Runde –, sondern sich hinterher bei chilliger Musik noch einen Drink an der Bar genehmigen.

Die Speisekarte von „The Ash“ umfasst alle Klassiker eines American Steak House. Frisch gegrillte Hüftsteaks, Rumpsteaks, Rip-Eyes oder Riderfilets, serviert mit Ofenkartoffel, Fries oder Süßkartoffelsticks. Zusätzlich kann der Gast sein Steak mit unseren hausgemachten Saucen verfeinern. Montags bis freitags ist von 17-19h Happy Hour in der Bar Area.

