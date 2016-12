Ausgabe Dezember 2016

13.-29.12., Mo-Fr 19.30h, Sa 15h & 19.30h, So 14h & 18.30h, am 26./27./28.12. gibt es zusätzlich zur Abendvorstellung auch noch eine Vorstellung um 15h, Sartory Säle

Das Erfolgsmusical „Vom Geist der Weihnacht“ ist pünktlich zur Winterzeit in Köln zu erleben! Die poetische Weihnachtsgeschichte nach Charles Dickens’ weltberühmter Erzählung „A Christmas Carol“ ist vom 13. bis 29. Dezember in den Sartory Sälen zu Gast – mit Annemarie Eilfeld in der Rolle des Engels. Das liebevoll inszenierte Musical entführt Jung und Alt in eine Welt voller Zauber.

Komponist und Autor Dirk Michael Steffan hat mit dem Librettisten Michael Tasche nach Charles Dickens’ weltberühmter Erzählung ein Musical geschaffen, das mittlerweile selbst zum Klassiker avanciert ist. „Vom Geist der Weihnacht“ erzählt liebevoll inszeniert in stimmungsvollen Bühnenszenen von der Läuterung des verbitterten Geldverleihers Ebenezer Scrooge und läutet mit viel Charme die Vorweihnachtszeit ein. Phantasievolle Kostüme, pointenreiche Dialoge und aufwendig orchestrierte Musik unterstreichen die Handlung wirkungsvoll. Die von Regisseur Alex Balga temporeich in Szene gesetzte Story verspricht darüber hinaus kurzweilige Unterhaltung und viele ergreifende Momente.

Mehr als 600.000 begeisterte Besucher seit der Weltpremiere im Jahr 2001 sprechen für sich: „Vom Geist der Weihnacht“ gehört zweifelsohne nicht nur zu den bekanntesten, sondern auch zu den erfolgreichsten Familien-Musicals in Deutschland. Zur Weihnachtszeit wurde das Stück bereits an vielen renommierten Bühnen gespielt, darunter das Theater des Westens in Berlin oder der Musical Dome in Köln. In diesem Jahr dürfen sich die Kölner Musical-Fans erneut von der rührenden Geschichte verzaubern lassen: „Vom Geist der Weihnacht“ ist ein unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie!