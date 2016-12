Das Land der Erleuchteten

Ausgabe Dezember 2016

Afghanistan/Belgien/D/Irland/NL 2016, R: Pieter-Jan De Pue

In der rauen Hochgebirgslandschaft im nördlichen Grenzgebiet Afghanistans kämpfen Kinder mit allen Mitteln ums Überleben. Eine Bande afghanischer Nomadenkinder gräbt alte sowjetische Landminen aus und verkauft den explosiven Inhalt an Kinder, die in den Lapislazuli-Minen arbeiten. Eine andere Kinderbande behält die Karawanen fest im Blick, die die blauen Edelsteine durch die unwirtlichen Berge des Pamirgebirges schmuggeln. Über sieben Jahre hat Regisseurs Pieter-Jan De Pue an dieser eindrucksvollen Langzeitstudie gedreht, bei der er immer wieder die Grenzen des Genres auslotet und dokumentarisches mit fiktivem Material mischt.

