Eric Bibb & 33 Strings

Ausgabe Dezember 2016

11.12., 20h, Kölner Philharmonie, 0221-28 01, www.kölnticket.de, 35€

Der New Yorker Eric Bibb (Foto) zählt zu den innovativsten Blues-Musikern unserer Zeit. Mit 33 Strings hat der mittlerweile 65-jährige Sänger und Gitarrist ein Projekt ins Leben gerufen, das den Blues-Sound mit R ‘n’ B, Gospel, Jazz und afrikanischen Roots veredelt. Er wird dabei von Olli Haavisto an der Gitarre und Solo Cissokho an der Kora, einer westafrikanischen Stegharfe und der Djembé, einer einfelligen Bechertrommel, begleitet.

