Projekt HOPE trainiert mit den Kölner Haien

Ausgabe Dezember 2016

Bereits im Herbst lud der Eishockey-Erstligist Teilnehmer des RheinFlanke-Integrationsprojekts HOPE zu einem Spiel in die LANXESS arena ein. Voller Enthusiasmus verfolgten die sportinteressierten Projektteilnehmer das Spiel und jubelten für die Haie. Ihr Fazit war damals schon eindeutig – das will ich auch machen! Dank dem Verein „Kölner Unternehmer für Sport & Soziales“ und dem Kölner Eishockeyclub wurde dieser Wunsch nun erfüllt.

Am 2. Dezember durfte das Projekt HOPE die Haie in ihrer Trainingshalle in Köln-Deutz besuchen und sich einmal selbst auf das Eis wagen. Coach Sebastian Engels gab eine professionelle Trainingseinheit für die Jugendlichen aus dem Integrationsprogramm.

„Die meisten hier sind noch nie Schlittschuh gelaufen und viele kennen so etwas wie eine Eisbahn überhaupt nicht“, so RheinFlanke-Mitarbeiter Benjamin Meßner. Dementsprechend gestalteten sich auch die ersten Gehversuche auf dem unbekannten Boden – zum Glück gut gepolstert in voller Eishockeymontur. Die Stimmung war, trotz einiger Stürze, ausgelassen. „Ich war noch nie Schlittschuhlaufen und bin auch oft hingefallen, aber ich hatte heute sehr viel Spaß. Danke, dass wir hier so viele neue Dinge ausprobieren dürfen“, berichtet Omar (17) mit einem breiten Lächeln im Gesicht. Am Ende der Trainingseinheit hatten sich alle Teilnehmer verbessert, sodass es sogar noch für ein kleines Einlagenspiel reichte.

„Die Kölner Haie gehören zu Köln wie der FC und der Dom. Wenn man diese schöne Stadt und ihre Kultur kennenlernen möchte, dann muss man sich auch mal aufs Kölner Eis begeben. Wir bedanken uns herzlich bei den Kölner Haien und dem Verein ‘Kölner Unternehmer für Sport & Soziales’ für dieses großartige Erlebnis“, resümiert Benjamin Meßner den gelungenen Tag.

Projekt HOPE

Bei dem Projekt handelt es sich um ein ursprünglich ehrenamtlich gegründetes Programm zur ganzheitlichen Integration von Flüchtlingen in die Gesellschaft. Als erfahrener Jugendhilfeträger, mit einem weiten Netzwerk aus Partnern und Förderern, konnte die RheinFlanke das Projekt im Jahr 2015 im Austausch mit dem Integrationsprojekt BUS weiter ausbauen. Die Grundidee ist es über den Sport ein Vertrauensverhältnis zu den Teilnehmern aufzubauen, um sie dann individuell fördern zu können. Neben regelmäßigen Sportangeboten erhalten die Teilnehmer auch praktische Hilfe im Alltag, bei zum Beispiel Behördengängen oder Arztbesuchen. Eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung aus Kunst-, Musik- und Tanzangeboten soll zudem die kulturelle Integration forcieren. Speziell geschulte Lotsen begleiten dabei den Integrationsprozess perspektivisch und leiten individuelle Fördermaßnahmen wie Sprachkurse, Praktika oder andere Bildungsangebote ein. Ziel ist die Vermittlung in den lokalen Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Auf diese Weise werden ein geordneter Alltag geschaffen, Zukunftsperspektiven aufgezeigt und der Weg in ein eigenverantwortliches Leben ermöglicht.