Night of the Dance – Irish Dance reloaded

Ausgabe Dezember 2016

9.2., 20h, Brückenforum, Bonn; 13.2., 20h, Forum Leverkusen, Leverkusen

Nach großen Erfolgen weltweit ist Night of the Dance mit dem gegenwärtigen Programm ‘Irish Dance reloaded‘ nun endlich wieder zurück in Europa. Die schönsten und bekanntesten Tanzszenen im Stile von Riverdance, Lord of the Dance, Celtic Tiger oder Feet of Flames werden erstmals in einer deutschen Bühnenfassung zusammengeführt und mit schwindelerregenden Darbietungen der südamerikanischen Artistengruppe ‘Pura Vida‘ garniert.

Night of the Dance kombiniert klassische Choreographien mit völlig neuen und einzigartigen Bewegungen. Der beeindruckende irische Stepptanz, der sich durch Riverdance quasi über Nacht zum weltweiten Publikumsmagneten entwickelt hat, zieht sich dabei wie ein roter Faden durch das 90-minütige Programm.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook. Wir freuen uns über ein Like!