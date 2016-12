Bücher für die Pänz

Ausgabe Dezember 2016

Run & Ride for Reading richtet 17 neue Leseclubs an Schulen in Köln und Troisdorf ein

Wolfgang Bosbach gab in seiner kurzen Ansprache am vergangenen Donnerstag in der Edith-Stein-Realschule in Köln-Nippes ein leidenschaftliches Plädoyer für die Wichtigkeit von Bildung für die demokratische, freiheitliche Grundordnung in Deutschland ab. Die Leseclubs, die die Stiftung Run & Ride for Reading seit 2009 im Köln-Bonner Raum einrichtet, leisten zur Förderung von Bildung bei Kindern und Jugendlichen einen ganz wesentlichen Beitrag. „Die Fähigkeit, gut lesen zu können, ist der zentrale Schlüssel zur Erlangung von Bildung“. Darauf wies Oliver Gritz, der Vorsitzende von Run & Ride for Reading in seiner Ansprache eindrücklich hin. Bisher konnte die Organisation 65 Leseclubs an Schulen einrichten, 64 davon im Köln Bonner Raum. 17 davon konnten am Donnerstag ihre Einweihungsurkunde von Run & Ride for Reading Vorstand und Höhner Frontmann Henning Krautmacher entgegennehmen. „Wir sind stolz, dass 17 weitere Clubs dazukommen und auf das, was die Leseclubs bisher für die Schüler geleistet haben“, sagte Krautmacher.

Den Erfolg, den die Leseclubs haben, spiegelt auch die Resonanz wieder, die das Projekt bei Unternehmen und Prominenten erhält. Jeder Leseclub erhält einen prominenten und einen Unternehmenspaten. Prominente Paten der 17 neuen Clubs sind so illustre Persönlichkeiten wie Frank Schätzing, Wolfgang Bosbach, Bettina Böttinger, Wolfgang Overath, Christine Westermann, Bernard Paul, Dietmar Bär, Jürgen Hingsen, Bastian Pastewka, Mario Kotaska, Linus, Saskia Gaymann, Wolfram Kons, Micki Schläger, Wolf Simon und Dagmar Konsalik.

Finanziert werden die Leseclubs zum einen durch Sponsoren. Mit Abstand größter Sponsor für die 17 neuen Leseclubs war „wir helfen“. Die Aktion des „Kölner Stadt-Anzeiger“ war mit ihrer Vorsitzenden Hedwig Neven DuMont bei der Veranstaltung am Donnerstag persönlich vertreten. Außerdem werden die Leseclubs durch zwei Sportveranstaltungen finanziert, die Run & Ride for Reading jedes Jahr ausrichtet. Das zum einen ist der Kölner Leselauf im Rhein-Energie-Stadion. Die 7. Wiederholung dieser Veranstaltung findet nächstes Jahr am Donnerstagabend, 29. Juni statt. Anmelden kann man sich ab dem 15.12. unter www.leselauf.de.

