Das unbekannte Mädchen

Ausgabe Dezember 2016

Belgien/F 2016, R: Jean-Pierre & Luc Dardenne

Die junge Ärztin Jenny (Adèle Haenel) arbeitet als Vertretung in einer Hausarztpraxis. Als es eines Abends nach Ende der Sprechstunde an der Tür klingelt, ignoriert die Ärztin das. Am nächsten Tag erfährt sie durch die Polizei, dass die Frau, die bei ihr vergeblich geklingelt hatte, wenig später tot aufgefunden wurde. Von Schuldgefühlen geplagt, stellt Jenny private Nachforschungen an, um mehr über die Identität der Verstorbenen herauszufinden. Leider gelingt den Brüdern Dardenne hier trotz einer großartigen Hauptdarstellerin Adèle Haenel nur ein mittelmäßiger Film.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook. Wir freuen uns über ein Like!