Musikparade – Das Marchingband Festival 2017

Ausgabe Dezember 2016

28.1.17, Beginn 15.30h, LANXESS arena

Die Musikparade – Europas erfolgreichste Tournee der Militär- und Blasmusik zählt bis heute hunderttausende begeisterte Besucher. Immer im ersten Quartal eines Jahres gastiert die Musikparade in nahezu allen großen deutschen Städten und ist damit eine der erfolgreichsten Show-Produktionen in ganz Deutschland. Äußerst vielfältig ist die musikalische Reise der Musikparade, die jedes Jahr neu zusammengestellt wird: Im Mittelpunkt stehen natürlich die berühmtesten Märsche, doch bieten die verschiedenen Orchester ein großes Repertoire bis hin zur modernen Blasmusik von Jazz bis Klassik, von Filmmusik bis Musicals oder von Evergreens bis zu aktueller Popmusik. Abgerundet wird das Programm durch jährlich wechselnde Einlagen – von Chören über Folklore-Einlagen bis zu exotischer Volksmusik. In der dreistündigen Show mit “handgemachter” Livemusik erleben Sie die Faszination der Musikparade.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook. Wir freuen uns über ein Like!