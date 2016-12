Niedeckens BAP

Ausgabe Dezember 2016

21.12., 20h, Palladium, 0221-28 01 (KölnTicket), 49,90€

Im Juni feierten BAP ihren 40. Geburtstag. Das Jubiläum wurde mit einer großen Tour begangen, die nun ihren Abschluss in der geliebten Heimat findet. Die Konzerte am 19. und 20. Dezember sind bereits ausverkauft, für das am 21. Dezember gibt es noch einige Karten. Die Fans erwartet ein Programm, das die beliebtesten Lieder aus 40 Jahren Bandgeschichte auf die Bühne bringt. Ein paar Songs aus dem aktuellen Album „Lebenslänglich“ werden aber auch dabei sein…

