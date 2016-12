1. Lachende PÄNZ arena

Ausgabe Januar 2017

15.1.17, 14-17h, LANXESS arena,

Tickets auf www.kölnticket.de, bis 16 Jahren

Mit der Lachenden PÄNZ arena erweitert die Konzert- und Gastspieldirektion Otto Hofner GmbH, Köln in diesem Jahr ihre beliebte Veranstaltungsreihe erstmals um ein Konzept nur für Kinder und Jugendliche. Die Veranstaltung soll auch als Plattform dienen, um den karnevalistischen Nachwuchs zu fördern. Der Kartenvorverkauf startet am 08. November 2016. Die „Lachende Kölnarena“ ist bereits seit Jahrzehnten etabliert und fester Programmpunkt des Kölner Karnevals. Passend zum Sessionsmotto 2017 „Wenn mer uns Pänz sinn, sin mer vun de Söck“ kommt mit der Lachenden PÄNZ arena in dieser Session erstmal eine Veranstaltung nur für Kinder. Angelehnt an die große Schwester bietet die Lachende PÄNZ arena drei Stunden Kinderkarneval mit dem Kölner Kinderdreigestirn, Kindertanzgruppen, Büttenrednern und etablierten Kölner Bands wie Querbeat, Fiasko und Pläsier. Mit dabei sind außerdem die Geschwister in der Bütt, Tino Selbach, Clown Pippa Pelino, Wahner Wibbelstetze, der Kinderchor Kantorei Spatzen unter der Leitung von Veronika Metzger und das Karnevalsmaskottchen Jecko sowie Sharky und Hennes, die Maskottchen der Kölner Haie und des 1. FC Köln. Die Veranstaltung wird musikalisch begleitet durch die Band Spökes. Moderation: Dorothee Schmitz (Bärenbude, KiRaKa) und Co-Moderation Ben Wertz. „Eine Veranstaltung dieser Art orientiert sich nur an den Bedürfnissen der Kinder. Wir bieten ein kindgerechtes Karnevalsprogramm und fördern gleichzeitig die Nachwuchstalente auf der Bühne“, erklärt Veranstalter Eberhard Bauer-Hofner, der auch die „Lachende Kölnarena“ ausrichtet. „So ein Event war längst überfällig und dafür haben wir noch einige Highlights im Programm“.