Bolschoi Staatsballett Belarus – Schwanensee

Ausgabe Januar 2017

16.01.17, 19:30h, Musical Dome

In diesem Jahr reist eine der weltweit exzellentesten Ballett-Compagnien vom Bolschoi Staatstheater für Oper und Ballett Belarus aus Minsk an, um die Freunde traditioneller Ballettkunst mit Tschaikowskys Klassiker „Schwanensee“, in der Inszenierung von der Choreografin Alexandra Tichomirowa und von Juri Trojan, zu verwöhnen. Das Ballett „Schwanensee“, das von mehrfach preisgekrönten Gewinnern internationaler Tanzwettbewerbe und einem renommierten Staatsballett mit graziöser Eleganz und athletischer Sprungfertigkeit getanzt wird, wurde von Juri Trojan und Alexandra Tichomirowa neu interpretiert und gehört zu den berühmtesten Balletten des russischen klassischen Repertoires überhaupt. Das Libretto des Balletts „Schwanensee“, hält sich an die Märchenvorlage von Wladimir P. Begitschew und Wassili Geltzer. Die Choreografie stammt von Marius Petipa, Lew Iwanow und Alexander Gorsky, die Neuinszenierung von Juri Trojan und Alexandra Tichomirowa. „Schwanensee“ erzählt die Liebesgeschichte von Prinz Siegfried und Odette, die vom Zauberer Rotbart in die Königin der Schwäne verwandelt wurde. Mit der Doppelrolle des weißen Schwans Odette und ihres bösen Ebenbildes, des schwarzen Schwans Odile, entstand eine der schönsten und anspruchsvollsten Rollen für eine Primaballerina. Nur wenige Ballettcompagnien stehen so wie die des Bolschoi Staatstheaters für Oper und Ballett Belarus mit grandioser Besetzung für die Bewahrung der russischen Kultur und Tradition, die durch höchste Qualität Weltruhm erlangt. Die UNESCO würdigt im Jahre 2014 das Bolschoi Staatstheater für Oper und Ballett Belarus mit dem Weltpreis “Fünf Kontinente” für den bedeutenden Beitrag zur Weltkultur.