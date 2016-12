Helene Fischer Live 2017/2018

Ausgabe Januar 2017

3.10.-8.10.17, LANXESS arena

Die Arena-Show zum 2017 erscheinenden Album. – designed by 45 DEGREES, der Weltklasse Live Entertainment Company von CIRQUE DU SOLEIL. Sie ist die erfolgreichste Künstlerin Europas und hat in den letzten Jahren sämtliche Rekorde im deutschsprachigen Musikgeschäft gebrochen. Aber nicht nur die Größenordnung ihrer Tournee, sondern vor allem auch die bombastische, atemberaubende Inszenierung der Bühnenshows, hält jedem internationalen Vergleich mühelos stand. Die Live-Shows von Helene Fischer sind seit jeher immer etwas ganz Besonderes gewesen.

Derzeit arbeitet Helene Fischer im Studio an ihrem neuen Album, welches in der ersten Hälfte des kommenden Jahres erscheinen soll. Parallel laufen im Hintergrund bereits auf Hochtouren die Planungen für eine neue Live-Tournee, die im Herbst 2017 starten wird. Die Show wird in Zusammenarbeit mit 45 DEGREES produziert, einem Department von CIRQUE DU SOLEIL, die auf außergewöhnliche Groß-Events spezialisiert ist – so kann man heute schon mit Sicherheit sagen, dass diese Show ihresgleichen suchen wird. Außergewöhnlich ist bereits, dass Helene Fischer nicht jeden Tag in einer anderen Stadt auftreten, sondern in jeder Stadt eine Woche am Stück gastieren, und fünf Konzerte pro Halle geben wird.

45 DEGREES – a divison of Cirque du Soleil, nähert sich innovativ und experimentell dem neuen Show-Konzept an, mit dem Ziel, zusammen mit Helene und ihrem Team ein einzigartiges Entertainment-Erlebnis zu schaffen. Geleitet von der gemeinsamen Vision, einer Symbiose aus neuesten technischen Errungenschaften und höchstprofessioneller künstlerischer Darbietung zu kreieren.