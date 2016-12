Ausgabe Januar 2017

R: Ben Weathly, VÖ: ab sofort, FSK: 16

Der attraktive Junggeselle Robert Laing (Tom Hiddleston) bezieht im London der 1970er Jahre eine neue Wohnung in einem futuristischen Hochhaus. Über die Bekanntschaft mit dem Schöpfer dieser autarken Wohnwelt, Anthony Royal (Jeremy Irons), der das luxuriöse Penthouse bewohnt, kommt Laing mit den begüterten Bewohner des Hauses in Kontakt, während in den unteren Stockwerken das „gemeine Volk“ den Aufstand probt. Ben Wheatley adaptiert den Kultroman von James G. Ballard als exzessiven Stilmix aus futuristischen und Retro-Elementen.

Wir verlosen jeweils 3 mal die DVD

