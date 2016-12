Käthe Kollwitz 2017 – 150. Geburtstag

Ausgabe Januar 2017

12.1– 22.2.17, Die Seele nach außen – Kollwitz in Selbstbildnissen, Käthe Kollwitz Museum

Vier Sonderausstellungen und ein großes Museumsfest zum 150. Geburtstag von Käthe Kollwitz

Sie zählt zu den bedeutendsten deutschen Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts: Käthe Kollwitz (1867–1945). Mit seiner heute weltweit umfangreichsten Sammlung vermittelt das Käthe Kollwitz Museum Köln ein umfassendes Bild der Künstlerin, die in ihren Werken wie keine andere Themen wie Krieg, Armut und Tod, aber auch Liebe, Geborgenheit und das Ringen um Frieden in nachdrücklicher Weise zum Ausdruck brachte. Anlässlich ihres 150. Geburtstages widmet ihr das Kölner Haus ein ganzes Ausstellungsjahr mit hochkarätigem Programm: Die Auftakt-Ausstellung »Die Seele nach außen« stellt die Jubilarin in ihren offenen und verkappten Selbstbildnissen in den Fokus. Als Highlights präsentiert das Käthe Kollwitz Museum Köln zwei spektakuläre Neuzugänge in der Sammlung: Das früheste Kollwitz-Selbstportrait überhaupt, eine Tuschezeichnung aus dem Jahr 1888, sowie eine von lediglich drei existierenden Selbstbildnis-Plastiken, die die Künstlerin zu Lebzeiten in Bronze gießen lassen konnte. Eines dieser Exemplare, deren Fertigung sie selbst überwachen und damit auch im Ausdruck bestimmen konnte – das einzige in Deutschland –, befindet sich nun im Kölner Bestand und wird zum Auftakt der Ausstellung erstmalig der Öffentlichkeit präsentiert. Öffentliche Führungen: Sonntags, jeweils 15 Uhr und Donnerstags, jeweils 17 Uhr.