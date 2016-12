Ausgabe Januar 2017

28.12., 20h, Kölner Philharmonie, 28,50-55€, Klazz Brothers & Cuba Percussion



Mit ihrer außergewöhnlichen Verbindung von Klassik und Jazz haben die Klazz Brothers, die sich 1999 gegründet haben, ihren ganz eigenen Stil entwickelt. Im Jahr 2000 begegnete das Trio während einer Kuba-Tournee den kubanischen Perkussionisten Alexis Herrera Estevez und Elio Rodriguez Luis. Bei ihrer spontanen Session fanden die fünf Musiker heraus, dass sie eine gemeinsame musikalische Sprache sprechen. Schließlich entwickelten sie ihre exquisite Mischung aus klassischer europäischer Musiktradition mit Elementen des Swing und Latin Jazz sowie vielfältigen kubanischen Rhythmen. Seither treten sie in mehreren gemeinsamen Projekten als Klazz Brothers & Cuba Percussion auf. Das Quintett ist international gefragt und mehrfach mit Preisen ausgezeichnet worden, darunter zweimal der Echo Klassik und eine Grammy Nominierung. In ihrem neuen Programm „Classic meets Cuba II“ kleiden sie Klassiker der Musikgeschichte in ein ungewohntes, frisches Klanggewand. Werke von Tschaikowsky, Bach, Beethoven, Elgar oder Vivaldi erklingen in mitreißenden Mambo-, Calypso- und Merengue-Versionen, die das Publikum in der Kölner Philharmonie sicher begeistern werden.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook. Wir freuen uns über ein Like!