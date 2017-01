Assassin’s Creed

Ausgabe Januar 2017

USA/F 2016; R: Justin Kurzel

Der verurteilte Mörder Callum Lynch (Michael Fassbender) wird offiziell hingerichtet, wacht aber nach der Verabreichung der Giftspritze in den Händen von Abstergo Industries auf. Die Hightech-Firma wird von den Nachfahren des Templerordens betrieben und ihre Probanden reisen mittels einer Maschine virtuell in die Vergangenheit, wo sie zur Zeit der spanischen Inquisition den Templern helfen sollen, an den legendären Apfel Edens zu gelangen. Während Jagd nach diesem Artefakt wird Callum klar, dass er eigentlich auf der Gegenseite steht und als Assassine das angestrebte Machtmonopol der Templer verhindern sollte. Die Videospielverfilmung kann die Komplexität und Atmosphäre des Spiels nicht auf die Leinwand übertragen, bietet aber zumindest große Bilder.