Der Panton Chair von Vitra

Ausgabe Januar 2017

Verner Panton beschäftigte sich viele Jahre damit, einen Kunststoffstuhl aus einem Guss zu realisieren. Aufgrund der damals noch eingeschränkten technischen Möglichkeiten war anfänglich die Serienproduktion schwierig. Gemeinsam mit Vitra entstanden zu Beginn der 1960er Jahre die ersten Prototypen. Ab 1967 wurde der Panton Chair dann produziert. Er galt direkt als Sensation und wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. In unmittelbarer Nähe zum Rheinauhafen findet sich das Markanto Depot in der Kölner Südstadt. In seinem Showroom in der Mainzer Straße 26 bietet das Geschäft den Panton Chair und weitere Produktklassiker an.

Markanto Depot, Mainzer Str. 26 (Südstadt), Tel. 972 39 20, Ö: Sa 11-16h und nach telefonischer Vereinbarung, www.markanto.de

Wir verlosen einen mattweißen Panton Chair von Vitra aus Polypropylen, Maße: 50 × 61cm, Höhe 83 cm, im Wert von 228€