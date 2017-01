Ausgabe Januar 2017

28.1., 21h, Blue Shell, Eintritt: 16,10€, Tickets unter www.koelnticket.de/

„If This Tour Doesn’t Kill You, I Will“ – mit diesen plakativen Worten aus dem gleichnamigen Song beginnt das zweite Album von PUP. Das Punkquartett aus Toronto, das bei Side One Dummy unter Vertrag steht, hat darin nicht etwa sein frühes Ende angekündigt, sondern lediglich dem Tourzwist eine Hymne gewidmet. Dieser zugleich beschwingte und gallige Abgleich zwischen Realität und dem Traum in einer Band zu sein, kommt nicht von ungefähr: Er ist das zentrale Thema von „The Dream Is Over“. Denn erst die Erkenntnis, dass das Leben in einer Punkband eher einer Achterbahnfahrt als einem klischeehaften Rockstartraum gleicht, hat PUP zu Höchstleistungen angetrieben. Die mal aggressiv punkigen, mal Melodie trunkenen Stücke auf „The Dream Is Over“ haben es also allemal verdient, dass PUP sie nun auch in Deutschland auf die Bühne tragen.

