Ausgabe Januar 2017

28.1., 19:30h, Gloria, 25,45€, Tickets unter www.koelnticket.de

Der aus Kalifornien stammende Musiker Jake Smith besser bekannt als The White Buffalo, kehrt Anfang 2017 nach Deutschland zurück. Im Gepäck dann sein am 20.1. erscheinendes Werk ,,Once Upon A Time in The West“. The White Buffalo ist vielen Rock und Blues Fans in Europa schon jetzt ein Begriff. Nicht zuletzt die zahlreichen Soundtrack Beiträge zu der US Kult TV Serie „Sons of Anarchy“ machten ihn bei uns bekannt. Allen voran dank des Songs ,,Come Join The Murder“, welcher das Serienfinale musikalisch untermalt und sogar für einen „Emmy“ nominiert wurde. Die düsteren sozialkritischen Texte, eine starke dunkle, rauchige und prägnante Stimme und sperrige Songs die sich mitten ins Herz und den Kopf eingraben sind das was The White Buffalo ausmacht. Wer gelebten Blues und Rock’n’Roll auf der Bühne erleben möchte, dem kann man nur ans Herz legen beim Kölner Konzert des Büffels vorbei zu kommen.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook. Wir freuen uns über ein Like!