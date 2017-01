German Ängst – Angst essen Angst auf

Ausgabe Januar 2017

22.-25.1., jew. 20h, studiobühneköln, Eintritt: 15/7€

Das Stück war im vergangenen September schon einmal für ein paar Termine an der studiobühneköln zu sehen. Zwischenzeitlich ist aber einiges passiert – etwa die Verleihung des Kölner Theaterpreises. Dort stand das Stück auf der Nominierungsliste. Angesichts der Vielzahl an Produktionen, die alljährlich auf die Kölner Bühnen kommen, ist schon das eine große Auszeichnung. Doch die spartenübergreifende Performance von Analogtheater war nicht die einzige, die es von der studiobühneköln auf die Liste schaffte. Allein 2016 waren es vier Produktionen, und auch in den Vorjahren war das Theater an der Universitätsstraße stets gut vertreten. –da

Wir verlosen 3×2 Tickets für den 22.1.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook. Wir freuen uns über ein Like!