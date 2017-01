Ausgabe Januar 2017

21.1., 20:30h, Theater der Wohngemeinschaft, Eintritt: 13,70€, Tickets unter www.koelnticket.de

Mitten in Schottland ganz in der Nähe von Glasgow liegt ein kleines Dörfchen namens Bellshill, das in regelmäßigen Abständen Talente und Künstler wie Teenage Fanclub, Mogwai und Sheena Easton hervorbringt. Das frischste Gewächs dieser Riege ist der junge Gitarrist und Singer/Songwriter Daniel Docherty. Beeinflusst von John Martyn, Joni Mitchell und Eric Clapton schreibt Daniel Songs, die sich durch ihre Eingängigkeit auszeichnen. Seine Single „This Holy Fire“ erschien im November letzten Jahres auch außerhalb Schottlands und nun präsentiert er seinen Fans seine gesanglichen und instrumentalen Fähigkeiten auch erstmalig auf deutschen Bühnen.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook. Wir freuen uns über ein Like!