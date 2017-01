Ausgabe Januar 2017

27.1., 20h, Yuca, Eintritt: 15,90€, Tickets unter www.koelnticket.de

Auf den ersten Blick wirken die drei Hamburger Danny, Nilo und David nicht so, als hätten sie unbedingt viel gemeinsam: Sie reden unterschiedlich, scherzen unterschiedlich, tragen ganz unterschiedliche Styles. Dabei machen sie seit dem sie 13 Jahre alt sind gemeinsam Musik. Was als intuitives Jugend-Gepolter während der Schulzeit anfing, hat sich über die Jahre in leichtfüßigen, schwerelosen Indie-Pop verwandelt. Pool bringt individuelle Geschmäcker zusammen, die in ihrer Vielfalt einen neuen, eigenen Geschmack kreieren. Mit dem klassischen Set-Up aus Gitarre, Bass und Schlagzeug schafft Pool einen Feel-Good-Sound gepaart mit einem jugendlichen, positiven Vibe, der die Leute davon trägt.

