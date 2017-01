Ausgabe Januar 2017

19.1., 20h, Yuca, Eintritt: 17€, Tickets unter www.koelnticket.de

Um die fünf Musiker von ROBB werden Musikliebhaber 2017 nicht herum kommen. Momentan arbeitet die Band aus Wien noch auf Hochtouren an ihrem Debütalbum, welches in diesem Jahr über Warner Music erscheinen soll. Die Musik ist ein ausdrucksstarker Mix aus progressivem Soul, gepaart mit kraftvollen Elektro Funk- und R&B-Einflüssen. Die Soulvocals, die im stetigen Kontrast zu den beat-lastigen, teils verspielten Instrumentals stehen, ziehen sich wie ein roter Faden durch den Sound von ROBB. Live sind die Jungs ebenfalls stark umtriebig. So begleiteten sie in den letzten zwei Jahren u.a. HONNE und Kwabs auf ihren Tourneen in Deutschland und starten jetzt mit ihrer ersten Headlinertour.

