Die Hölle – Inferno

Ausgabe Januar 2017

Österreich/D 2017; R: Stefan Ruzowitzky

Die wehrhafte Wiener Taxifahrerin Özge wird Zeugin eines bizarren Ritualmords an einer Prostituierten im Nachbarhaus. Fortan wird die türkischstämmige Frau von dem Täter gejagt, den sie aber bei dem Mord nur schemenhaft wahrgenommen hat. Nach „Anatomie“ wagt sich Regisseur Stefan Ruzowitzky erneut an einen Genrefilm, bei dem Wien zu einer in Neonlichter getauchten Kulisse des Schreckens wird. Die teilweise ins Absurde überdrehte Action wird vom Spiel der beiden Hauptdarsteller Tobias Moretti als unkonventioneller Ermittler und Violetta Schurawlow als tatkräftige Taxifahrerin geerdet.

