Ausgabe Januar 2017

D 2016; R: Sigrid Krausmann

Der Dokumentarfilm begleitet Kinder aus aller Welt auf ihrem morgendlichen Schulgang. Was hierzulande meist unspektakuläre Routine ist, bedeutet für so manche Schulkinder in anderen Teilen der Welt ein mühsames und oft gefährliches Unterfangen. 16 Kinderporträts wurden zu einem Dokumentarfilm zusammengestellt.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook. Wir freuen uns über ein Like!