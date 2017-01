NYDJAY by NEW YORKER Kick-Off Event

Ausgabe Januar 2017

21.1., 22h, Bootshaus, 7€, www.nydjay.com

Am 21. Januar startet „NYDJAY by NEW YORKER“ in seine Live-Phase. Fünf Talente aus Deutschland, Belgien und den Niederlanden messen sich im Kölner Bootshaus, um ihrem Traum einer internationalen DJ-Karriere einen Schritt näher zu kommen. Headliner des Events sind der spanische Star-DJ Danny Avila und Local Hero DJ Oliver Magenta aus Köln. Mit der Auftaktveranstaltung am 21. Januar 2017 im Bootshaus in Köln gibt „NEW YORKER“ den Startschuss für die „NYDJAY“ Live-Events. Von Januar bis April 2017 veranstaltet „NEW YORKER“ mit „NYDJAY“ in den bekanntesten Clubs Europas, wie z.B. dem Colosseum in Stockholm oder dem Space in Moskau, eine Eventreihe der Extraklasse. Ob auch eins der Kölner DJ-Talente das Zeug zu Europas nächstem Star-DJ hat, zeigt sich beim Höhepunkt der Tour, dem gigantischen „NYJDAY“ Finale im Sommer 2017, in einer bislang noch streng geheimen Location.

Zahlreiche DJ-Talente haben die Chance genutzt und sich mit ihren Sets beworben, um ihrer Karriere so einen Kickstart zu verpassen. Fünf Rookies überzeugten die NYDJAY-Jury: Nikki Deluxe, Loud Seduction aus Deutschland, La Funkk, Silva Vieira aus den Niederlanden und der Belgier TechKwando batteln als Erste um den Einzug ins NYDJAY Finale. Daneben heizen DJ Danny Avila und DJ Oliver Magenta mit ihren Auftritten der Partycrowd im Bootshaus ordentlich ein.

