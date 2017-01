Ritter Rost 2 – Das Schrottkomplott (auch in 3-D)

Ausgabe Januar 2017

D 2016; R: Thomas Bodenstein, Marcus Hamann

Ritter Rost hat sich nach dem Zusammenbruch von Schrottland auf seiner Burg verkrochen. Während das Burgfräulein Bö beherzt auf die Krisensituation reagiert, verfällt der Ritter in Apathie. Erst als er es versteht, eine Erfindung seines Vaters zu nutzen, bekommt er wieder Aufwind. Doch dann verwandeln feindliche Ritter Schrottland in eine Diktatur, und ausgerechnet die Erfindung von Rost hilft ihnen dabei. So muss Rost umdenken, um gemeinsam mit Freunden seine Heimat zu retten. Die Fortsetzung des Ritter-Rost-Abenteuers bietet liebevolle Animationen und eine ambitionierte Story.

