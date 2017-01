Verborgene Schönheit

Ausgabe Januar 2017

USA 2016; R: David Frankel

Nach dem Krebstod seiner jungen Tochter verfällt der New Yorker PR-Manager Howard (Will Smith) in einen Zustand lähmender Trauer. Seine Kollegen, die sich gleichermaßen um ihren Chef und die gefährdete Firma sorgen, engagieren drei Schauspieler, die Howard auf ungewöhnliche Art und Weise mit seiner Trauer konfrontieren sollen. Das therapeutische Trauerdrama beindruckt zwar mit einem erlesenden Ensemble, drückt aber sehr auf die Tränendrüsen.

