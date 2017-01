xXx 3 – Die Rückkehr des Xander Cage (auch in 3D)

Ausgabe Dezember 2016

USA 2017; R: David J. Caruso

Nach langer Abstinenz soll der Extremsportler Xander Cage (Vin Diesel) wieder für den US-Geheimdienst arbeiten. Diesmal gilt es eine gefährliche Waffe namens „Die Büchse der Pandora“ aufzuspüren, bevor sie in die Hände des unberechenbaren Gangsters Xiang gerät. Zusammen mit seinem neuen Team kampfbereiter adrenalinsüchtiger Profis (u.a. Deepika Padukone, Ruby Rose und Nina Dobrev) findet sich Xander schon bald in einer tödlichen Verschwörung wieder, in die sogar Repräsentanten auf Regierungsebene verwickelt sind.

