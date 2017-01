Aus den Proberäumen der Stadt! Teil 3

Ausgabe Februar 2017

NeverKnow

NeverKnow wurde Ende 2010 gegründet und besteht aus Till (Bass/ Gesang), René (Gesang/Gitarre), Alex (Gitarre) und Markus (Schlagzeug). Seit ihrer Gründung schreiben sie englischsprachige Musik. Beeinflusst durch Bands wie Avenged Sevenfold, Stone Sour, Metallica und Disturbed kombiniert die Formation Elemente aus den verschiedensten Rock- und Metal-Genres mit ihrem eigenen Stil. Die einzigartige Rockstimme des Leadsängers, eine große Vielfalt im Songwriting, ihre energiegeladenen Live-Shows mit Publikumsinteraktionen und ein authentischer Rocksound sind NeverKnows Merkmale.

Anfang 2015 gewannen sie den bundesweiten „SPH-Bandcontest“ und setzten sich dabei gegen 1000 andere Bands durch. Im März 2015 begann NeverKnow die Produktion ihrer Debüt-EP „Made of Class“ im Studio des Produzenten Mario Dahmen. Kurz danach fand ein Besetzungswechsel statt – Gitarrist André schied aus und wurde von René abgelöst. Vor wenigen Monaten erschien dann ihre zweite EP „Ides of March“.

Weitere Infos unter www.neverknowband.de und www.facebook.com/NeverKnowMusik

Souvenir Season

Das Duo wurde Ende 2013 von Sängerin Sarah Wohlfahrt und Komponist Birger Nießen fast zufällig und eher spontan, nach nur einer einzigen (kuchenlastigen) Studiosession, ins Leben gerufen. Zusammen erschaffen sie orchestralen, melancholischen Electro-Pop. Mit Salih Gülhan am Bass und Michael Wilsberg am Schlagzeug stehen Souvenir Season live zu viert auf den Bühnen namhafter Festivals, wie beispielsweise der „c/o pop“, des „Liveurope Showcase“ in Budapest oder des „Digitalanalog“ in München.

Nationale und internationale Anerkennung fand die Band mit ihrer Debüt-LP „Into the Black“. Das Ende 2014 beim Kölner Indie-Label 38dB(A) erschienene Album bewegt sich irgendwo zwischen Trentemøller, Woodkid, Air und The Gathering. Der Nachfolger befindet sich in der finalen Produktionsphase und wird im April veröffentlicht.

Weitere Infos unter www.souvenirseason.de und www.facebook.com/souvenirseason

Metaphysical

Die kleine Bühne im Studio 672 kann die Band Metaphysical gerade noch fassen. Die zwei Rapper The Real Zeel und Miguel Igler (LMKF) flankieren den Alt-Saxofonisten und Bandleader Erdal Tosun, hinter ihnen stehen Mike Koenen am Bass und Jörg Hartig an der Gitarre, dahinter sitzen Alex Lemke an den Drums und Keyboarder Milan van der Grachten. Das sind sieben Musiker, die kreativen und zeitgemäßen Jazz spielen, mit HipHop-Elementen und orientalischen Einsprengseln.

Saxofonist Erdal Tosun komponiert alle Stücke und orientiert sich dabei am Konzept des New Yorker M-Base, wie es von Steve Coleman und Greg Osby formuliert wurde: Freiheit der Improvisation, Groove, Strukturiertheit, Gegenwartsbezug, starker Bezug zur afrikanischen Musik, der sich vor allem in Polyrhythmik ausdrückt. Die Kompositionen geben den Musikern immer wieder Raum zur Improvisation – besonders der Gitarrist Jörg Hartig hat lange Soli mit Elementen aus der Rockmusik. Die beiden Rapper geben der Musik mit ihren englischen und spanischen Parts zudem eine ganz besondere Note.

Weitere Infos unter www.erdaltosun.de/methaphysical.html

