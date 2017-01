Der „Party-Discount“ bietet Kostüme aller Art

Ausgabe Februar 2017

Basteln-Creativ & Karneval-Party Discount Köln, Hohenstaufenring 66-70 (Innenstadt), Tel. 120 72 70, Ö: Mo-Fr 10-19h, Sa 10-18h, www.party-discount.de

Auf 1500 qm und drei Etagen begeistert das umfangreiche Sortiment des Party-Discounts an Kostümen, Hüten, Perücken und Accessoires nicht nur den Kölschen Jecken. Das Angebot an Karnevals-Schminke und Profi-Make-Up sind einzigartig in Köln. Außerdem bietet der Party Discount eine Auswahl an Dekorationen für Kindergeburtstage, Schützenfeste oder Hochzeiten. Abgerundet wird das Konzept durch eine Auswahl an Bastelbedarf und Künstlermaterialien. Im Obergeschoß kommen sowohl Hobbybastler als auch Künstler auf ihren Geschmack – die vielen Artikel sind zum Aufpeppen vieler Karnevalskostüme bestens geeignet.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook. Wir freuen uns über ein Like!