Ausgabe Februar 2017

27.+28.1., 3.+4.+10.+11.+16.+18.+ 21.+22.+24.+25.2. jew. um 19:30h, 29.1., 5.+12.+19.+26.+28.2. jew. um 18:30h, am 19.2. zusätzl. um 11:11h, Bürgerhaus Stollwerck, Dreikönigenstr. 23 (Südstadt), 27/22/15€, Tickets unter Kölnticket: Tel. 28 01, www.immisitzung.de

Trump will eine Mauer zu Mexiko, Großbritannien eine Grenze zur EU, Nationalisten einen Zaun gegen Flüchtlingsströme: Es herrscht Abschottungsstimmung in der Welt. Aber nicht mit uns, sagt die Immisitzung. Bei Kölns internationalster Karnevalssitzung rocken Schauspieler und Musiker aus aller Welt die Bühne – und lassen sich den Spaß am Clash der Kulturen nicht verderben. Kölns Multi-Kulti-Karnevalssitzung – laut Karnevalszeitung einer der Sessionshits – startet im Januar in ihre neue Session: 23 Mal tritt das Ensemble auf die Bühne.

