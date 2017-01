Die Schnittchen Sitzung

Ausgabe Februar 2017

27.+28.1., 19:30h, 29.1., 17h, 3.+4.2., 19:30h, An den Abendterminen anschließend Party, Nachmittagssitzung zu vergünstigten Preisen ohne Party, Bürgerzentrum Nippes – Altenberger Hof, Mauenheimerstr. 92, Tickets unter www.dieschnittchensitzung.de

Mit einem Best-of werfen die Schnittchen einen Blick auf die Themen, die sie und ihr Publikum in den letzten zehn Jahren bewegt haben: zum Beispiel mit Diskritours: demonstrationsmüde gewordene Lesben machen sich noch einmal dahin auf, wo man so richtig diskriminiert wird. Oder die Funktionärin der Alternative für Lesben, die traditionelle lesbische Werte beschwört. Auf die Bühne kommt auch Neues – mit Donald Trump wird abgerechnet. Die SchnittchenSitzung hat sich in Köln als kleiner, feiner Geheimtipp unter den alternativen Sitzungen herumgesprochen.

