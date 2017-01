Ausgabe Februar 2017

Lindenstraße 53 (Neustadt Süd), Tel. 24 98 91, Ö: Mo-Fr 12-19h, Sa 12-16h, an Karneval: Mo-Fr 10-20h, Sa 10-18h, www.jotjelunge.de

Etwas versteckt in einem Hinterhof in der Lindenstrasse 53 findet sich auf einer Fläche von 600 qm auf zwei Etagen alles, was das Herz eines Jecken begehrt. Eine riesige Auswahl an Kostümen, Perücken, Accessoires, Stoffe und Schminke von Pirat über Pilot bis Matrose. Gegen den Trend der letzten Jahren mit Bestellungen im Internet oder Einkauf beim den Riesen der Branche unterscheidet sich Jot Jelunge durch individuelle Beratung und preiswerte Kostüme jenseits des Mainstreams. Darüber hinaus bietet Jot Jelunge die Möglichkeit in regelmäßig stattfindenden Workshops im Atelier seiner Kreativität freien Lauf zu lassen.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook. Wir freuen uns über ein Like!