kalaydo.de ist Partner des Floh- und Designmarkts

Ausgabe Februar 2017

29.1., 12-18h, Pattenhalle Ehrenfeld, Eintritt: 3€

Ab 2017 findet der „sunday upmarket“ in der Pattenhalle in Ehrenfeld statt. In der imposanten ehemaligen Fabrikhalle mit 400 Quadratmetern können Besucher wie gewohnt bei musikalischer Begleitung der DJs durch das vielfältige Sortiment von Profis wie privaten Anbietern stöbern. Und auch die Street-Food-Spezialitäten der lokalen Gastronomie runden wieder einen perfekten Sonntag für Flohmarkt- und Shoppingbegeisterte, junge Familien und Flaneure ab. Veranstalter des „sunday upmarket“ ist 0049events in Kooperation mit dem regionalen Kleinanzeigenportal kalaydo.de.

Der „sunday upmarket“ erfreut sich in London seit zwölf Jahren großer Beliebtheit. Vor zwei Jahren wurde das Konzept in Zusammenarbeit mit kalaydo.de sehr erfolgreich in Köln etabliert, in diesem Jahr folgt mit Düsseldorf eine weitere Stadt. Ebenfalls ab 2017 wird das regionale Anzeigenportal mit „Nachtkonsum Köln“ Partner eines weiteren innovativen Marktkonzepts.