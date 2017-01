Kino in Köln – Teil 2

Ausgabe Februar 2017

Köln und seine Programmkinos: Eine Erfolgsgeschichte mit Brüchen

Die Anfänge der Kölner Cineastenszene in den 1960/70er Jahren standen noch unter dem Zeichen von Protest und Kritik an den verkrusteten Kinostrukturen der Nachkriegszeit. Federführend etablierte sich die Gruppe um das Studio XSCREEN, das in der Lupe (dem heutigen OFF-Broadway) 1968 seine ersten Experimentalfilmabende vor vollem Haus aufführte. Das Kino Lupe auf der Zülpicher Straße wurde 1965 als erstes Kölner Programmkino eröffnet und, wie sein Namensvetter, die Lupe 2 am Mauritiussteinweg, von dem Göttinger Verleiher und Kinobetreiber Walter Kirchner bespielt. Zwar gab es in der Universität auch einen großen studentischen Filmclub, aus dem später die Cinemathek e. V. hervorging, aber längst gab es eine ausreichende Anzahl an Filmfreunden in der Stadt, um Kinos mit täglichen Filmkunst-Programm anzubieten. 1976 übernahm Rolf Wiest die Lupe und verwandelte das Kino gemeinsam mit dem benachbarten Savoy am Zülpicher Platz (heute eine Disco) in einen zentralen Ort für die Filmkunst in Köln. Es waren die Zeiten, in denen Woody Allen oder Claude Chabrol zu Regiestars aufstiegen, aber auch deutsche Regisseure wie Wim Wenders, Rainer Werner Fassbinder und Werner Herzog Opas Kino den Kampf ansagten.

Die 1980er Jahre

Programmkinos wurden zu Orten, an denen ganz besondere Kinoereignisse gefeiert wurden oder sich Kultfilme entwickeln konnten. Stolze sieben Jahre lang lief in dem Kino im Unicenter an jedem Wochenende „The Rocky Horror Picture Show“, während das Casablanca am Barbarossaplatz über zwei Tage hinweg Edgar Reitz’ Erfolgsserie „Heimat“ in Acht-Stunden- Schichten durchspielte. Während das Casablanca und das Kino im Unicenter bereits 1985 wieder ihre Pforten schließen, kommt es 1983 mit dem Broadway in der Ehrenstraße und dem Metropolis am Ebertplatz zu neuen, wegweisenden Kinogründungen.

Wie sehr ein Kino eine ganze Straße prägen kann, lässt sich an der Geschichte des Broadway ablesen. Die Ehrenstraße wandelt sich damals allmählich vom Rotlichtbezirk zur Künstlermeile. Während das ehemalige Sexkino Gloria zur schmucken Konzerthalle umgebaut wird, entwickelt sich das ebenfalls Sexfilme zeigende City, in Broadway umgetauft, zur ersten Anlaufstelle in Sachen Arthouse in Köln. Im benachbarten Café halten derweil die jungen Kölner Malergrößen wie Albert Oehlen und Martin Kippenberger regelmäßig Hof. Das Kino entwickelt sich prächtig, stößt aber mit seiner Kapazität von nur 280 Plätzen schon bald an seine Grenzen. So läuft damals „Carmen“ von Carlos Saura ganze 40 Wochen in großen Saal und sorgt dafür, dass andere große Filme nur in den beiden kleineren Sälen gespielt werden. 1985 erwerben deshalb die beiden Betreiber Heinz Holzapfel und Peter Liese mit der zum OFF-Broadway umbenannten Lupe ein weiteres Kino. Zwei Jahre später wird das Odeon eröffnet, und mit dem zum Kino umgebauten ehemaligen Trude-Herr-Theater in der Severinstraße bekommt die Südstadt wieder ein eigenes Kino.

Nischenkinos für Filmkunst

Auch die Freunde des experimentelleren Kinos erhalten in diesen Jahren ihre festen Abspielstätten. Der Verein Kölner Film eröffnet 1983 in der Luxemburger Str. 72 sein legendäres Sesselkino, das drei Jahre später im Kinosaal des Stadtgartens für lange Zeit eine neue, bequeme Heimat findet. Bewegt ist die Geschichte der Kölner Cinemathek, die seit 1971 im Wallraf- Richartz-Museum und später von 1986 bis zu ihrer Auflösung im Jahre 2001 im Museum Ludwig ihr Programm zeigt. Der eigene Anspruch, eine Art Filmmuseum zu sein, das sich vor allem auf Filme konzentriert, die selten oder nie im Kino zu sehen waren, wurde im Laufe der Jahre durch ein zusehends kommerzielleres Programm verwässert. Gerade die beim Publikum sehr beliebte Reihe „Die besten Filme des letzten Jahres“ machte mit ihren günstigen Eintrittspreisen de facto den hiesigen Programmkinos Konkurrenz, statt die Filmkunst zu fördern.

Die eigentlichen Programmkinos durchlaufen in den folgenden Jahren gravierende Veränderungen, bis sich in neuen Besitzverhältnissen und Ausrichtungen in Köln eine Szene etabliert, die, zunehmend dezentralisiert, in den unterschiedlichen Stadtteilen über eine große Programmpalette verfügt. Während sich im Norden der Stadt das Metropolis rasch auf das Abspielen von Originalfassungen auch großer Hollywoodfilme (teilweise mit Untertiteln) spezialisiert, etabliert sich am Hansaring mit der Filmpalette ein Kino für die Freunde des deutschen und internationalen Independentfilms. Wenn möglich, werden die Filme, darunter auch immer wieder herausragende Dokumentarfilme, im Original mit Untertitel gezeigt. Zahlreiche Kinoreihen, darunter auch die für Jugendliche ausgerichtete „Junge Palette“, sowie ein breit gefächertes Angebot an Filmfestivals sorgen in dem mittlerweile von Joachim Kühn und Dirk Steinkühler auf zwei Säle erweiterten Kino für ein reichhaltiges Angebot.

Die modernen Programmkinos

Martina und Dieter Borck, die zuvor die Filmpalette betrieben, gehen 1996 das Wagnis eines kompletten Neubaus in Köln-Ehrenfeld ein. Mittlerweile ist das größte Kölner Arthouse-Kino Cinenova mit seinen drei Sälen aus dem Kölner Kinoleben nicht mehr wegzudenken. Mit einem klug ausgewogenen Mix aus klassischem Arthouse und anspruchsvollem Mainstream haben die Kinomacher genau den Geschmack der Zuschauer im immer noch boomenden Szeneviertel Ehrenfeld getroffen.

Neben Kinoreihen, Kinderkino und vielen Previews gibt es in dem modern ausgerüsteten Kinos auch exklusive Live-Übertragungen von großen Werken aus den internationalen Opernhäusern. Der idyllisch gelegene Biergarten des Cinenova wird im Sommer mit einer großen Leinwand ausgestattet und für Open- Air-Kino genutzt. Als 2001 an den weltweiten Aktienmärkten die Dotcom-Blase platzt, droht die Insolvenz der Kinowelt-AG gleich drei Kölner Programmkinos mit in den Abgrund zu reißen. Während das Broadway nicht zu retten ist, können das Odeon und das erst im Jahr 2000 umgebaute OFF-Broadway unter neuen Betreibern fortgeführt werden. Mit dem Schwerpunkt europäischer und deutscher Filmkunst ist das Odeon auf der Severinstraße ein Garant für Kinokultur im Kölner Süden. Im Frühsommer werden bei den immer stark frequentierten französischen Filmtagen auch Kinofilme aus dem Nachbarland gezeigt, die keinen Filmverleih gefunden haben. Für Frühaufsteher gibt es am Wochenende die Sonntagsmatineen, in denen oft Kunstkino und Filme mit lokalen Themen gezeigt werden.

Christian Schmalz hat nicht nur das OFF-Broadway zum Anlaufpunkt für ein universitäres Publikum gemacht, sondern auch das vor sich hindämmernde Weisshaus-Kino mit einer neuen Programmauswahl und einer aufwendigen Modernisierung überaus erfolgreich aus dem Dornröschenschlaf erweckt. Das OFF-Broaway im Kwartier latäng hält mitten in der studentischen Partymeile die Filmkultur hoch. Gezeigt wird ein anspruchsvolles Arthouse-Programm, bei dem die Filme möglichst im Original mit Untertitel zu sehen sind. In den jüngst mit komfortablen Sitzen und perfekter Technik runderneuerten Sälen ist auch das Kölner Allerweltskino beheimatet. Ausgesuchte Premieren und Previews gehören ebenfalls zum festen Programm des Kinos. Auch das lange leerstehende Kino Lupe 2 wurde 2015 als Turistarama wieder eröffnet. Im Programm laufen neue Filme, vorwiegend aus dem Arthouse-Bereich. Wie es mit dem Filmhaus-Kino in der Maibachstraße nach dem Umbau weitergeht, bleibt abzuwarten. Das Bedürfnis, Filme gemeinsam mit großem Publikum im Kino zu schauen und nicht nur daheim an immer moderneren Endgeräten, ist ungebrochen. Solange das Kino mit entsprechendem Komfort und Technik und natürlich mit großen Filmen ein attraktives Angebot bietet, wird das Gemeinschaftserlebnis vor der großen Leinwand auch in Köln weiterhin eine Zukunft haben. -nr

