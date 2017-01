Karneval wird sexy: Die besten Flirt-Tipps für die jecke Zeit

Ausgabe Februar 2017

Anzeige: Von der richtigen Verkleidung bis hin zur durchschlagenden Anmache

Man sollte sich nichts vormachen: Karneval ist die beste Zeit des Jahres, um mal wieder richtig hemmungslos zu flirten. Natürlich geht es auch um das Zusammengehörigkeitsgefühl, die Züge, die Kamelle, die Kostüme, die Karnevalslieder, die Sitzungen, das Kölsch und das Lebensgefühl in der Domstadt – aber im Endeffekt will an diesen Tagen niemand allein im Bett liegen müssen. Schließlich stehen die Chancen an Karneval mehr als gut, dass ein Flirt nicht im Sande verläuft. Ganz Köln wird während der 5. Jahreszeit zu einem brodelnden Hexenkessel voller Partystimmung – dem Bann dieser Energie kann sich keiner der Feiernden entziehen. Auch das eine oder andere Kölsch hilft dabei, dass die Hemmungen rasch auf ein Minimum reduziert werden …

Das Kostüm

Die Verkleidung steht zu Karneval natürlich im Mittelpunkt des Interesses und man kann eine Menge mit ihr bewirken. Frauen wie Männer sind durch ihr Kostüm imstande, eine eindeutige Botschaft beim anderen Geschlecht zu hinterlassen. Sicherlich ist es bei Damenkostümen leichter, sich aufreizend zu verkleiden und viel Haut zu zeigen. Sexy Kostüme für Frauen gibt es bekanntlich in Hülle und Fülle. Ob man sich nun als Polizistin, Matrosin, Piratin, Gladiatorin oder Krankenschwester verkleiden möchte, spielt dabei keine Rolle – die Möglichkeiten sind schier grenzenlos. Trotzdem ist es nicht zwingend notwendig, sich halb nackt zu präsentieren, wenn man ein Zahnrad in der Flirtmaschinerie Karneval sein möchte. In einem selbstausgesuchten Kostüm wird man sich ohnehin wohl fühlen und dadurch automatisch Attraktivität ausstrahlen. Selbstsicherheit ist nun einmal der erste Schritt zu einem erfolgreichen Flirt!

Einfach Spaß haben

Wer an Karneval Spaß hat, wird kaum Probleme damit haben, einen potenziellen Flirtpartner zu finden. Wenn man schunkelt, zu den Liedern mitsingt, tanzt und vor allem viel lacht, stellt man schnell fest, wie zahlreiche Blicke an einem haften bleiben. Wer allerdings nur gelangweilt am Rand herumsitzt, braucht sich nicht zu wundern, wenn er nicht angesprochen wird. Bei einem Flirt sucht man in erster Linie nach Vergnügen – und wer dieses ausstrahlt, hat auf jeden Fall die richtigen Karten in der Hand!

Anmachsprüche

Karneval bietet – den Kostümen sei Dank – unzählige Steilvorlagen für Anmachsprüche. Jemanden im Polizistinnen/Polizisten-Kostüm kann man beispielsweise fragen, ob er einen nicht verhaften oder in Handschellen nehmen möchte. Wer derartige Sprüche mit einem gewissen Augenzwinkern anbringt, macht nur selten etwas falsch. Man muss sich einfach vor Augen halten, dass die Möglichkeiten für Anmachen dieser Art so breitgefächert sind wie die Vielfalt der Kostüme. Ein ganzer Kosmos an Flirtsprüchen tut sich auf, der natürlich gewisse Kreativität voraussetzt. Wer nicht ganz so spontan ist, kann sich natürlich zuhause in aller Ruhe für einige Karnevalskostüme eine passende Anmache überlegen. Schnell stellt man fest, die Sprüche schreiben sich quasi von selbst. Eine Frau im Bienenkostüm fragt man zum Beispiel, ob man mal von ihrem Honig naschen darf, einen Feuerwehrmann, ob man mal seinen Schlauch halten dürfe und so weiter und so fort … An Karneval muss man auch keine Angst davor haben, falls der Spruch etwas derbe ist. Solange man es nicht vollkommen übertreibt, wird man schon kein Kölschglas ins Gesicht geleert bekommen!

Von Party zu Party

An Karneval die Party zu wechseln, hat zwei Vorteile. Falls man noch keinen Flirtpartner aufgegabelt hat, erhöht man natürlich seine Chancen, versucht man sein Glück an einem neuen Ort. Hat man bereits jemanden gefunden, der einen begleitet, schafft man eine Vertrauensbasis, betritt man gemeinsam eine neue Location. Gerade bei Frauen kann dieser kleine Trick Wunder bewirken! Obwohl man sich vielleicht erst eine halbe Stunde kennt, entsteht das Gefühl, sich auf dem ersten Date zu befinden. Die Chancen auf einen Hausbesuch bei der Dame steigern sich so immens …

Karneval mit Happy End

Beachtet man diese Flirthilfen, steht einem geselligen Karneval nichts mehr im Weg. In Online-Shops wie dem Karneval-Megastore findet man mit Sicherheit ein sexy Kostüm, mit dem die 5. Jahreszeit zu einem wahren Flirtmarathon wird. Aber immer dran denken: Ein Kostüm ist nicht alles! Nur wer den Karneval in der Domstadt völlig auf sich wirken lässt und den Spaß am eigenen Leib ausstrahlt, wird während der jecken Zeit niemals alleine nach Hause gehen müssen – in diesem Sinne: Kölle Alaaf und auf ein buntes Treiben!

