Die besten Gastronomen Kölns

Ausgabe Februar 2017

Die Kreishandwerkerschaft Köln und DEHOGA zeichnen das Brauhaus Gaffel im Marienbild aus.

Matthias Kolvenbach und Gunnar Gehring, Betreiber des „Gaffel im Marienbild“, wurden in der Kategorie „Deutsche Küche” beim Preis „Die Besten“ als beste Gastronomen ausgezeichnet. Der Handelsverband Nordrhein-Westfalen, die Kreishandwerkerschaft Köln und DEHOGA Nordrhein loben jedes Jahr den Preis „Bester Händler“, „Bester Gastronom“ und „Bester Handwerker“ in Köln aus. Ziel des Wettbewerbes ist es, den Mittelstand am Wirtschaftsstandort Köln zu stärken und zu bewerben. Die Juroren waren überzeugt von den kulinarischen Köstlichkeiten aus der „guten alten Zeit“, die aus besten Zutaten zubereitet und frisch serviert werden. Das Marienbild wurde 1721 erstmals urkundlich erwähnt und wird seit Dezember 2007 als Brauhaus von Matthias Kolvenbach und Gunnar Gehring geführt.

Brauhaus Gaffel im Marienbild, Aachener Str. 561, 50933 Köln, Ö: Mo-So 12-0h, www.marienbild.de

