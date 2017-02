DuMont Direkt: Tokyo

Ausgabe Februar 2017

DuMont Reiseverlag, 120 Seiten, 11,99 €

Die kompakten Reiseführer der Reihe „DuMont Direkt“ sind seit vielen Jahren ideale Begleiter auf Urlaubs- und Entdeckungstouren. In diesem Januar sind grunderneuerte Titel zu 40 Städten erschienen – von Amsterdam über Florenz und Oslo bis hin zu Wien – im frischen Look und mit sorgfältig recherchierten, aktuellen Informationen. Neben Destinationen, die bereits in früheren Ausgaben behandelt worden sind, erscheinen vier neue Ziele, die sich mit dem handlichen Guide optimal erschließen lassen: Porto, Tokyo, San Francisco und Buenos Aires. Im Mai sollen 20 weitere Regionen und Länder folgen.

Das neue Format schlägt spontanen und mit knapper Zeit ausgestatteten Reisenden Wege vor, die direkt ins Herz einer Stadt führen und den Charakter des Ortes am besten hervorheben. Ein überarbeiteter, übersichtlich strukturierter Infoteil hilft bei der Organisation des Aufenthalts. Wer sich über komfortable Übernachtungsmöglichkeiten informieren möchte, schaut nun unter der Rubrik „In fremden Betten“ nach. Bei „Satt & glücklich“ findet man angesagte Restaurants und besondere kulinarische Optionen. Einkaufstouren können mit den Seiten „Stöbern & Entdecken“ geplant werden und die Nachteulen werden die Empfehlungen unter „Wenn die Nacht beginnt“ zu schätzen wissen.

Zu den Reiseführern gehört ein zweiseitiger Cityplan mit Karten zu den wichtigsten Bereichen des Reiseziels. Da wird selbst ein so unübersichtlich wirkendes Reiseziel wie Tokyo zum Genuss. Die japanische Metropole wird in 15 Wegen erschlossen, die beispielsweise einen sinnvollen Ansatz der Architekturgeschichte um den Hauptbahnhof verorten, die richtige Richtung zur berühmten Kreuzung mit den Diagonal-Zebrastreifen im Stadtteil Shibuya weisen oder Elektronik- und Manga-Fans nach Akihabara schicken.