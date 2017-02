Ausgabe Februar 2017

Hedwig Neven DuMont berichtet am 8. Februar 2017, 17 Uhr, in der Lutherkirche Südstadt aus ihrem Leben

Seit Mai 2011 organisiert die Sozialarbeiterin und Südstädterin Sonja Schlegel die Reihe „HerbstGold” mit Veranstaltungen „für Menschen für ältere Menschen und Menschen jeden Alters”. Die Reihe ist ein Angebot der Evangelischen Gemeinde Köln. Einen festen Platz in diesem Angebot nimmt das „Erzählcafé” ein, das seit 2013 viermal im Jahr stattfindet. Bei den geladenen Gästen stehen deren Lebensgeschichten im Vordergrund: „Menschen sind wie Wundertüten”, betont Sonja Schlegel, und lädt dazu ein, „paar erstaunliche, amüsante, aufregende und außergewöhnliche Lebensgeschichten bei Kaffee und Kuchen anzuhören”.

Am Mittwoch, den 8. Februar 2017 von 15.00 bis 17.00 Uhr wird Hedwig Neven DuMont in der Lutherkirche, Martin-Luther-Platz 2-4, 50678 Köln, aus ihrem Leben erzählen: „Immer wieder wach’ ich in der Früh’ auf und bin sehr dankbar, dass es mir so gut geht, dass ich nicht mein ganzes Hab und Gut verlassen musste. Ich musste nie auf der kalten Straße schlafen und war nie abhängig von der Gutmütigkeit Anderer.” Die Witwe des 2015 verstorbenen Alfred Neven DuMont wird in der Öffentlichkeit als vielfältig sozial engagierte Bürgerin wahrgenommen. Die geborene Prinzessin von Auersperg wurde 1946 in Seekirchen im österreichischen Bundesland Salzburg geboren und heiratete 1966 den Kölner Verleger Alfred Neven DuMont. Aus dieser Ehe gingen drei Kinder hervor. Hedwig Neven DuMont engagiert sich unter anderem als Vorsitzende des Vereins „Wir helfen” in Köln, im Kuratorium des „Zentrums für Frühförderung und Frühbehandlung”, im Förderverein des Kölner Kinderschutzbundes, als Schirmherrin des Weltkindertages, für den Verein Rom e. V. und unterstützt als Schirmherrin den Verein „Hits fürs Hospiz” die Hospizbewegung in der Region.