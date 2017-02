Linus’ Talentprobe – Karneval

Ausgabe Februar 2017

24.2., 20h, Theater am Tanzbrunnen, Eintritt 25€, Weitere Informationen unter www.linus-talentprobe.de

Es ist das härteste Publikum der Welt und wer hier besteht, der hat es geschafft. Ein Publikum, das sich in erster Linie selbst inszeniert: lautstark und gut präpariert mit Trillerpfeifen, Transparenten und Spruchbändern. Beim ersten falschen Ton, der auf der Bühne produziert wird, geht es los. Und was jetzt passiert, ließe jeden noch so hartgesottenen Profi das Fürchten lernen: Die kostümierte Masse dreht sich mit dem Rücken zur Bühne, bewegt sich laola-artig auf und nieder, intoniert unisono “Aufhören, Aufhören” und stimmt dann schlussendlich aus vollen Kehlen hemmungslos in ein Karnevalslied ihrer Wahl ein. Wer aber diese Gratwanderung zwischen Mut- und Talentprobe übersteht, dem ist der Jubel der Massen gewiss. Sechs Talente, begleitet von einer Live-Band, durchlaufen diesen Spießrutenlauf. Begleitet werden sie von Seelentröster und Publikumsbändiger Linus. Selbst einmal bei Udo Werner aufgetreten, hat er Anfang der 80er Jahre den Sprung mit seinen eigenen Bands in die Charts geschafft. Mehr als 1,8 Million Menschen haben Linus‘ Talentprobe bisher verfolgt und obwohl das Konzept in Köln schon 40 Jahre auf dem Markt ist, hat es nichts von seinem Unterhaltungswert eingebüßt.

