Markus Barth: Bock auf Comedy

Ausgabe Februar 2017

23.3., 20h, Bocker Saal im Gaffel am Bock Konrad-Adenauer-Platz 2, 51465 Bergisch Gladbach, Eintritt 17 €

Markus Barth hat Bock auf Comedy, und deshalb hat der Kölner Stand-up Comedian ins Gaffel am Bock eingeladen, um Pointen abzufeuern bis der Braukessel wackelt. Und tatsächlich hat seine Wunschbesetzung zugesagt: Lisa Feller aus Münster sucht in ihrer NDR-TV-Show „Comedy Contest“ regelmäßig Deutschlands beste Comedians. Bei „Bock auf Comedy“ wird sie zeigen, dass sie nicht umsonst selbst zu Deutschlands erfolgreichsten Standup-Komikerinnen gehört. Sie berichtet aus ihrem Leben zwischen Mutterfreuden und Männerschnupfen, getreu dem Titel ihres Solo-Programms „Guter Sex ist teuer!“ Serhat Dogan stammt aus Izmir, wohnt seit vielen Jahren in Deutschland und kommt seitdem aus dem Staunen nicht mehr heraus: der sympathische Türke mit dem trügerischen Dackelblick erweist sich schnell als messerscharfer Beobachter deutscher Eigenarten. René Steinberg wiederum kennt nahezu jeder in NRW durch seine Comedy-Formate im WDR-Radio (u.a. „Die von der Leyens“ und „Sarko de Funès“). Dass hinter der Radiostimme eine begnadete Rampensau steckt, können jetzt endlich auch die Zuschauer in Bergisch Gladbach erleben. Und um zu beweisen, dass der Spaß nie aufhört, hat Markus Barth auch noch Newcomer Thomas Schmidt auf der Gästeliste. Es wird ein wilder Ritt durch die Welt der Comedy, von Münsterland bis Orient, von leisen Tönen bis zu echten Brüllern, ein Abend der Bock auf Comedy macht

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook. Wir freuen uns über ein Like!